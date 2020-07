Keyla flagra Tato com outra e se vinga com requinte de crueldade · .

Keyla (Gabriela Medvedovski) estará a caminho de casa quando dará de cara com Tato (Matheus Abreu) dando um beijão em K2 (Carol Macedo) em Malhação – Viva a Diferença. O baque de ver que a fila andou para o rapaz travará a garota, mas ela se recuperará e interromperá a pegação. Ela chamará o ex-namorado para uma conversa e pedirá para ele tirar seu nome da certidão de Tonico.

“Tato, preciso falar com você”, dirá Keyla, sem se importar com a cara feia da nova namorada do rapaz. “Agora não vai dar”, dirá o skatista, achando que está dando o troco na ex. Animada com o minifora dado na rival, K2 zombará dela. “Passa outra hora, tipo, daqui uns dois anos, se não chover”, vai disparar a funkeira.

Sem dar atenção, Keyla continuará falando com o jovem que aceitou se passar pelo pai de seu filho. “É importante, é sobre o Tonico.” O assunto interessará ao garoto, que já se levantará para saber do que se trata. K2 tentará impedir a conversa, mas verá que não terá sucesso.

Ela avisará Keyla que a rival pode falar o que quiser na sua frente mesmo. A mãe de Tonico não aceitará, dirá que a conversa é particular. Tato, então, intervirá e pedirá para sua ex-namorada acompanhá-lo.

Sozinho com a mãe adolescente, ele irá direto ao ponto. “Então, o que você tem de tão importante para falar? O Tonico adoeceu de novo?”, perguntará o personagem de Matheus Abreu, preocupado. Ela negará e soltará a bomba: “É que o Deco [Pablo Moraes] quer registrar o Tonico no nome dele”.

Exame de DNA

Tato será pego de surpresa. “Mas ele vai assumir de verdade ou é só no papel?”, indagará Tato. A garota dirá que é o pacote completo, o que o deixará cabisbaixo. “Tonico nem conhece ele direito, vai estranhar”, responderá o jovem, com ciúme.

“Ele é novinho… Se acostuma rápido”, soltará Keyla, sem pensar. Ela verá que deu um fora e tentará arrumar. “Tonico nunca vai deixar de gostar de você. Mas o Deco é pai dele, está no exame de DNA, não posso proibir”, argumentará Keyla.

Arrasado, ele nem tentará debater o assunto e jogará a toalha. “Quer saber? Deco tem os direitos dele, eu já fiz minha parte. Está na hora de tirar meu time de campo”, dirá Tato, já se levantando para sair. Keyla ficará surpresa com a atitude do rapaz e perguntará onde ele está indo.

“Nossa conversa acabou, Keyla. Boa sorte com sua nova família”, retrucará o rapaz. Chateado, ele a deixará sem nem olhar pra trás. K2 gostará de cena e abraçará o namorado, indo embora com ele, o que deixará Keyla ainda mais chateada.

