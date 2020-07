Konami entra para o mercado de PCs com linha gamer Arespear

Conhecida por produzir jogos como Silent Hill, Metal Gear Solid e a franquia Yu-Gi-Oh!, a Konami acaba de entrar no mercado de computadores gamers. A companhia apresentou no Japão a linha de PCs Arespear, que traz especificações para enfrentar games pesados, design chamativo e preço alto.

Os novos computadores são produzidos pela divisão Konami Amusement, a mesma que desenvolve os pachinkos inspirados em títulos da empresa. A fabricante lançará três modelos de PC, que por enquanto foram apresentados apenas no Japão.

Os PCs da Konami têm grade frontal e iluminação externa.Fonte: PCGamesN

O computador de entrada da nova série se chama C300 e conta com processador Intel Core i5-9400F com resfriamento a ar, 8 GB de memória RAM DDR4 de 2666 MHz e SSD de 512 GB no padrão NVMe. A placa de vídeo é GeForce 1650, o que garante desempenho para rodar jogos modernos com tranquilidade.

Para quem busca mais desempenho, os modelos C700 e C700+ têm hardware mais potente e chegam com CPU Intel Core i7-9700 com resfriamento líquido, 16 GB de memória RAM DDR4 de 2666 MHz e 2 unidades de armazenamento: 512 GB de SSD e 1 TB de HDD. O processamento gráfico fica por conta da placa de vídeo RTX 2070 Super, modelo da Nvidia que suporta tecnologias como Ray Tracing e DLSS 2.0.

A versão mais cara do Arespear tem lateral transparente e mais efeitos de luz.Fonte: Hardware Zone

Os dois PCs mais potentes são iguais por dentro, mas a Konami fez mudanças nos dispositivos por fora. O Arespear C700 tem um visual mais sóbrio, enquanto o C700+ tem lateral transparente e LEDs RGB, garantindo uma aparência mais rebuscada.

Preço e disponibilidade

Os computadores da Konami já estão disponíveis para compra no Japão e todos têm preço consideravelmente alto. O C300 chegou ao mercado por 184.800 ienes, aproximadamente R$ 9.032 em conversão direta. Já o modelo C700 custa 316.800 ienes (R$ 15.496), enquanto o C700+ sai por 338.800 ienes (R$ 16.581).



Fonte: Tecmundo