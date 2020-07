La Casa de Papel vai “invadir” o Free Fire em modo de jogo 4×4

A Garena, desenvolvedora do Free Fire, e a Netflix, anunciaram nesta terça-feira (28) um evento do game que será baseado na série La Casa de Papel. Chamado Plano Bermuda, contará com o modo de jogo Casa da Moeda, envolvendo disputas entre equipes na formação 4×4.

O objetivo será encontrar impressoras de dinheiro no mapa e emitir o maior número possível de notas. As equipes terão um tempo limitado para realizar a tarefa, e aquela que conseguir criar mais cédulas dentro do prazo estipulado será a vencedora.

Confira o trailer de lançamento do Plano Bermuda:

Evento abrangerá todo o jogo

Fora a competição em si, a interface do jogo será relacionada com a série, e o tema La Casa de Papel será estendido a todo o game, oferecendo imagens no lobby do personagem, paraquedas temáticos e um set exclusivo com o macacão vermelho e as peculiares máscaras do seriado.

Free Fire é um dos jogos do tipo battle royale mais populares da atualidade. No Brasil, superou Candy Crush como o game móvel mais baixado há 1 ano.

O Plano Bermuda será lançado no Free Fire a partir de setembro. O app é grátis e está disponível para Android e iOS.