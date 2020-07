‘Lamento por isso’ · .

Heloisa Périssé foi enfática ao criticar o desempenho de Regina Duarte e Mario Frias à frente da Secretaria Especial da Cultura de Jair Bolsonaro e disse que não há gestão na pasta. “Lamento muito por isso”, disse a atriz. Ela afirmou ainda que, se estivesse no lugar dos colegas, daria mais oportunidade aos jovens artistas.

“O brasileiro é naturalmente artista, mas essa oportunidade tem que chegar às pessoas. Se eu estivesse numa posição de gestora, lutaria pela democratização”, declarou Heloisa, em entrevista ao jornal Extra. “Mas como discutir isso num país que ainda tem gente que não tem nem descarga em casa?”, questionou.

A atriz, no entanto, diz que não aceitaria um cargo no governo para gerir. “Eu seria pulverizada. Porque iria querer saber primeiro, em voz alta, para todo mundo escutar, quanto que eu teria de verba para destinar aos projetos. E também ia querer autonomia”, afirmou ela. “Meu coração fica partido quando vejo essa falta de visão nesse setor”, lamentou.

De volta ao ar com a reprise da primeira temporada de Cine Holliúdy, Heloisa também vive uma mulher insatisfeita com a política na série. Ela interpreta Socorro, casada com Olegário Maciel (Matheus Nachtergaele), o prefeito safado da cidade. “Ela muda de nível social, mas quando começa a ver as coisas que o marido faz não aplaude”, declarou Périssé, sobre sua personagem.

“Ela aponta os erros e se coloca no lugar da população porque também foi vítima dos políticos”, afirmou a atriz, que comemorou a reexibição do programa na Globo. “Acho que a série falou ao coração do público. Tem inúmeros ingredientes legais que todo mundo quer ver e gera uma grande empatia”, opinou.

Foi no período da exibição original de Cine Holliúdy que Heloisa descobriu um câncer raro nas glândulas salivares. Agora recuperada da doença, a atriz acredita que retornará para a segunda temporada da série, que precisou ser adiada para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

© 2020 . | Proibida a reprodução