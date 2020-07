Lampard entra em cena para fazer Willian renovar contrato

O técnico do Chelsea, Frank Lampard, está pedindo que o clube faça uma oferta de última hora para manter Willian, fontes informaram à ESPN. O meia-atacante de 31 anos pode sair no próximo mês, depois de ter prolongado seu vínculo somente até o final desta temporada.

O brasileiro está em uma corrida contra o tempo em uma recuperação de lesão para poder jogar contra o Arsenal no domingo, pela final da Copa da Inglaterra. Já em 8 de agosto, os Blues encaram o Bayern de Munique pelo confronto de volta das oitavas de final da Champions League.

Conversas a respeito de um acordo de longo prazo estão em divergências há meses, com o Chelsea disposto a oferecer um vínculo de dois anos, ao passo que o meia-atacante quer um mínimo de três temporadas.

No entanto, Lampard tem sido inflexível em seu desejo da continuidade do brasileiro no clube, e acredita-se que ele tenha dado garantias de que o atleta terá um papel fundamental na próxima temporada, apesar da contratação de Hakim Ziyech, do Ajax.

Não está claro se o Chelsea irá finalmente aumentar a duração do contrato ou se Willian cederá em troca de um aumento salarial e com um pacote de bônus, mas as negociações seguem em andamento e as duas partes são esperadas para discutir a situação novamente nos próximos dias.

Willian cumprimenta Frank Lampard após partida do Chelsea Getty Images

Lampard está preocupado com a falta de profundidade do elenco do Chelsea, que se garantiu na próxima Champions League ao ter vencido o Wolverhampton na última rodada da Premier League.

Ele quer manter Willian, considerando a experiência que o brasileiro acumulou desde sua chegada em 2013.

Diversos clubes expressaram seu interesse em contratar o meia-atacante, incluindo Arsenal, Barcelona e Manchester United, enquanto o Tottenham também esteve ponderando um movimento em determinado ponto.

No entanto, a preferência do jogador sempre foi ficar no oeste de Londres, e fontes informaram que o clube expressou esperança de que um avanço possa ser alcançado em breve.