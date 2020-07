Larissa Manoela paga R$ 50 mil para melhorar sorriso durante pandemia · .

Larissa Manoela investiu aproximadamente R$ 50 mil para melhorar o sorriso durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A nova estrela da Globo colocou lentes de contato dentais, tratamento já utilizado por Juliana Paes e Isis Valverde para deixar os dentes mais brancos.

No caso de Larissa, as consultas com a equipe do dentista Rafael Puglisi para a aplicação das lentes começaram no mês passado e o tratamento foi concluído na última terça-feira (7). Ela ficou extremamente satisfeita com o seu novo sorriso.

As lentes de contato ganharam esse nome porque são uma camada muito fina de porcelana odontológica. Além de modificar o tom dos dentes, podem corrigir imperfeições, deixando o sorriso mais harmônico, sem tirar o formato original.

O tratamento é caro. Assim como a ex-estrela do SBT, quem tiver interesse na técnica terá de desembolsar até R$ 56 mil.

DIVULGAÇÃO/TALENTMIX

O dentista Rafael Puglisi e Larissa Manoela após aplicação das lentes de contato dentais

Larissa está confirmada para protagonizar Além da Ilusão, novela das seis da Globo prevista para estrear em 2021. A trama de época escrita por Alessandra Poggi se passará em fazendas. Claudia Raia interpretará a mãe das irmãs Isadora e Isabela, que serão interpretadas pela nova contratada.

A produção será dividida em duas fases. Na primeira, Larissa viverá Isabela, uma jovem modista de 18 anos que será assassinada por engano ao tentar defender o marido, Davi (Rafael Vitti). Na segunda fase, a ex-estrela da emissora de Silvio Santos será Isadora, irmã dez anos mais nova do que Isabela, que surpreenderá Davi pois, aos 18 anos, ela estará idêntica à sua mulher morta.

© 2020 . | Proibida a reprodução