Lateral do Arsenal ‘se identifica com Corinthians’ e diz que aprende sobre Brasil com Marí

[ad_1]



Héctor Bellerín, o lateral espanhol do Arsenal, tem uma ligação com o futebol brasileiro.

Nesta sexta-feira, o jogador disse que acompanha a Copa Libertadores regularmente e tem uma identificação com o Corinthians.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Eu acompanho a Libertadores, que tem muitos times brasileiros (…) Quando mais jovem, joguei um torneio contra o Corinthians e gostei do símbolo. É um clube no Brasil com qual me identifiquei, tem história e cultura”, disse em entrevista a revista GQ.

O lateral de 25 anos também disse que seu compatriota e companheiro de Arsenal, Pablo Marí, ex-Flamengo, também fala muito bem do Brasil e não descartou uma possível aventura nos gramados brasileiros.

Lateral-direito Hector Bellerín em ação pelo Arsenal Getty Images

“Pablo Mari, ex-jogador do Flamengo, me falou muitas coisas boas do Brasil, do futebol brasileiro. Nunca digo nunca. Por que não um dia (jogar no Brasil)?”, finalizou.