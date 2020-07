Leco vê 13ª eliminação e desperdiça última oportunidade de ser campeão como presidente

É garantido dizer que Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, terminará o mandato como presidente do São Paulo sem um título. Ele ocupa o cargo desde outubro de 2015, ao ser eleito para suceder Carlos Miguel Aidar.

O time do Morumbi jogou fora a última chance do presidente ao adicionar mais um vexame à lista recente, que não para de crescer. Em casa, o Tricolor perdeu para o Mirassol, que viu 18 jogadores saírem durante a pandemia, e deu adeus à possibilidade de ganhar o Campeonato Paulista.

Como o mandato de Leco acaba em dezembro, e todas as competições que o São Paulo ainda tem a disputar se encerram apenas em 2021 (Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil), o cartola jogou fora a chance de tirar o clube do jejum.

Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo DANILO FERNANDES/FramePhoto/Gazeta Press

E foram várias as oportunidades. De outubro de 2015 para cá, o São Paulo de Leco foi eliminado 13 vezes em torneios como Copa do Brasil, Paulistão, Libertadores e Copa Sul-Americana. Isso sem contar a perda do título estadual de 2019 para o Corinthians, na final, e ainda campanhas irregulares no Brasileirão.

Veja abaixo as eliminações na Era Leco:

Copa do Brasil 2015 – semifinal (Santos)

Paulistão 2016 – quartas (Audax)

Libertadores 2016 – semifinal (Atlético Nacional)

Copa do Brasil 2016 – oitavas (Juventude)

Paulistão 2017 – semifinal (Corinthians)

Copa do Brasil 2017 – quarta fase (Cruzeiro)

Sul-Americana 2017 – primeira fase (Defensa Y Justicia)

Paulistão 2018 – semifinal (Corinthians)

Copa do Brasil 2018 – quarta fase (Athletico-PR)

Sul-Americana 2018 – segunda fase (Colón)

Libertadores 2019 – segunda fase (Talleres)

Copa do Brasil 2019 – oitavas (Bahia)

Paulistão 2020 – quartas (Mirassol)

As eleições para escolher o próximo presidente do São Paulo devem acontecer no fim do ano. Júlio Casares, ligado ao atual Conselho de Administração, é o único candidato confirmado. O oponente deve ser da disputa entre Roberto Natel e Marco Aurélio Cunha.

Quem assumir o barco terá o imenso desafio de interromper a sina de derrotas do São Paulo, que não é campeão desde a Sul-Americana de 2012. Leco teve mais de cinco anos, contratou aos montes, viu a dívida disparar e ainda assim falhou na missão. Quem se habilita?