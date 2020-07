Legion Phone Duel é o poderoso smartphone gamer da Lenovo

Nesta quarta-feira (22), a Lenovo anunciou seu primeiro smartphone para o segmento gamer, o Legion Phone Duel, que traz recursos que realmente melhoram a experiência dos usuários adeptos de jogos mobile.

Equipado com o Snapdragon 865 Plus, o Legion Phone Duel traz memória RAM LPDDR5 e armazenamento UFS 3.1, com variantes de 8, 12 e 16 GB, e 128, 256 e 512 GB. A tela é uma AMOLED de 6;59”, com resolução FHD+, atualização de 144 Hz e amostragem por toque de 240 Hz.

Fonte: Lenovo/DivulgaçãoFonte: Lenovo

No conjunto de câmeras traseiras, temos um sensor principal de 64 MP (abertura f/1.89), e um sensor ultrawide com 16 MP e ângulo de 120º. Essa câmera pode gravar vídeos em 4K com 30 quadros por segundo.

A câmera frontal tem 20 MP e abertura f/2.2. Seu diferencial é que ela é do tipo deslizável e fica localizada na lateral do chassi. Isso significa que a tela do aparelho não tem notch, nem recorte, sendo um verdadeiro deleite para fãs de jogos e filmes.

A bateria do aparelho tem 5.000 mAh, e suporta o carregamento rápido de 90 W. Mas, essa capacidade só é atingida se as duas portas USB-C forem usadas ao mesmo tempo, o que fará o celular chegar em 50% de carga em apenas 10 minutos, ou em 100% de carga em apenas 30 minutos.

Fonte; Lenovo/DivulgaçãoFonte: Lenovo

Além do visual exclusivo, a câmera pop-up lateral do celular fornece muito mais comodidade na realização de streaming durante as partidas.

Ele também tem um sistema de som estéreo com dois alto-falantes frontais e um sistema diferenciado de refrigeração.

Preço e disponibilidade

O Legion Phone Duel começará a ser vendido na China nos próximos dias. Veja os valores das variantes:

8 + 128 GB: US$ 500 (R$ 2.551)

12 + 128 GB: US$ 557 (R$ 2.842)

12 + 256 GB: US$ 600 (R$ 3.061)

16 + 512 GB: US$ 740 (R$ 3.775)

Posteriormente, o smartphone deverá chegar à Europa, África, América Latina e Ásia.