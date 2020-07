Leila chega ao fundo do poço e se humilha por ‘sobras’; entenda · .

Leila (Carla Salle) chegará ao fundo do poço em Totalmente Demais. Com ciúme de Jonatas (Felipe Simas), a jovem peitará Eliza (Marina Ruy Barbosa) após mais uma etapa do concurso de beleza. A ruiva não se abalará e dará carta branca para que a rival fique com o mocinho. A estudante de Jornalismo se surpreenderá com sua própria atitude ao perceber que se humilhou pelas “sobras” da protagonista.

A personagem de Carla Salle vai surtar ao ver o namorado conversando com a aspirante a modelo durante uma prova do Garota Totalmente Demais. Leila terá dificuldades em lidar com o ciúme e enfrentará a filha de Gilda (Leona Cavalli).

A funcionária da revista estará entrevistando as participantes do concurso para repercutir a prova em que Eliza terá entregado flores em uma rua, praticamente da mesma forma como fazia quando chegou ao Rio de Janeiro e virou flrorista para ter como sobreviver.

Foi nessa época que a ruiva conheceu o irmão de Wesley (Juan Paiva). “Foi nas ruas que eu aprendi como tratar os outros com gentileza e como é importante sorrir”, declarará a ruiva. “Foi o Jonatas que te ensinou isso né? Como foi pra você reencontrar com ele?”, disparará a amiga de Jamaica (Gabriel Reif).

“O que isso tem a ver com o concurso?”, questionará a mocinha. Leila, então, dirá que a pergunta é de interesse pessoal. “Você quer saber? Eu gostei de conversar com o Jonatas, sim, me fez bem. Mas eu sei que ele tá com você. Eu não quero nada com ele”, pisará a personagem de Marina Ruy Barbosa nas cenas previstas para irem ao ar no próximo sábado (18).

Logo em seguida, a aspirante a jornalista perceberá que cometeu um erro e se envergonhará. “Eu não acredito que eu perguntei isso. Eu tô… Acho que eu sou mais possessiva do que eu pensava”, assumirá a morena. Jamaica consolará a amiga e dirá que ela é humana e que sentir ciúme é normal.

