Leila pisa na cabeça de Eliza e leva bronca de Jonatas · .

Leila (Carla Salle) fará questão de exibir seu namoro com Jonatas (Felipe Simas) na cara de Eliza (Marina Ruy Barbosa) no capítulo desta terça (7) em Totalmente Demais. O mocinho convidará a estudante de Jornalismo para acompanhá-lo em um evento, e a ruivinha ficará arrasada ao ver que os dois estão juntos. Para pisar na cabeça da rival, a funcionária de Carolina (Juliana Paes) dará um beijaço no namorado e levará uma bronca pela atitude.

Eliza tentará não passar recibo do baque que levará ao ver que a fila do ex-namorado andou. Ela agirá com frieza, e Jonatas reagirá. “Ela está estranha. A Eliza mudou, não é só por fora. Ela não é mais aquela garota que conheci”, comentará com Leila.

A troca de olhares durante o evento será constante, aumentando o climão entre o casal e a mocinha da novela das sete. Em certo momento, Leila decidirá cutucar a aspirante a modelo e agarrará Jonatas, que verá Eliza arrasada com a cena.

“Foi de propósito, não foi? Achei um pouco desnecessário”, repreenderá o funcionário da Bastille. A personagem de Carla Salle tentará justificar a provocação, mas levará uma bronca.

“Deixa eu te explicar uma coisa: não sou a favor de dar troco, de vingança. Quando vi a Eliza beijando o Arthur [Fabio Assunção] fiquei mal, tão mal que não queria fazer o mesmo com ela. Não gosto de ver a Eliza sofrendo”, falará o mocinho.

