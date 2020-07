Leila surta de ciúme de Eliza e teme ficar como Fabinho · .

Leila (Carla Salle) surtará ao ver Jonatas (Felipe Simas) conversando com Eliza (Marina Ruy Barbosa) em Totalmente Demais. A estudante de Jornalismo não esconderá o ciúme que sente da ruiva e brigará com o namorado. Ao perceber que está exagerando, a jovem baixará a guarda e temerá ficar insegura como Fabinho (Daniel Blanco).

Furiosa, a funcionária da revista de moda observará o mocinho conversando com a ex-florista durante uma prova do concurso de beleza. Mais tarde, o filho de Rosângela (Malu Galli) perceberá que a namorada está nervosa com ele e entenderá que o bate-papo com a protagonista pode ter sido o motivo.

“Eu tava conversando com a Eliza. Conversando, todo mundo viu. Nada demais”, se explicará o jovem. Leila alegará que sabe que o mocinho foi o responsável por elaborar a dinâmica da nova etapa do concurso. “Assume logo que é melhor. Você inventou essa prova, você veio até aqui conferir. Você ainda gosta da Eliza. Fala a verdade”, exigirá ela.

O funcionário da Bastille tentará acalmar a garota e fazer as pazes. “Para com isso, pelo amor de Deus. Você sabe que eu torço por ela, eu não resisti. Eu queria ver a Eliza fazendo a prova que eu bolei”, dirá ele. Irritada, a aspirante a jornalista atravessará a rua e quase será atropelada.

“Não vou mentir pra você, gostei de ter conversado com a Eliza. Qual o problema? Olha só, passei várias barras com ela. Qual o problema de eu querer saber da vida dela? Você não acha isso normal?”, questionará o irmão de Wesley (Juan Paiva). Leila chegará a dar uns tapas no braço do jovem e afirmará que não sabe dizer se a situação é normal.

Jonatas alegará que está com a jovem porque realmente gosta e se sente bem na companhia dela. “Desculpa, eu detesto ceninha de ciúme. Não é nada a minha cara, mas se coloca no meu lugar”, pedirá a personagem de Carla Salle. “Eu ia ficar boladão, mas é porque eu sou diferente. Eu não sou moderninho assim”, dirá o ex-ambulante. “Posso ser moderninha, mas eu fiquei magoada”, assumirá ela.

O auxiliar de Germano (Humberto Martins) pedirá desculpas para a amada. “Eu também não quero parecer possessiva, porque daqui a pouco eu tô parecendo o Fabinho. Insegura, paranóica”, dirá Leila.

“Você não precisa ser assim comigo não”, assegurará o protagonista nas cenas previstas para irem ao ar a partir da próxima quinta-feira (16).

