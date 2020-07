Leis para concursos públicos: As melhores dicas para estudá-las

Estudar leis para concursos públicos é tão importante quanto outras matérias. Afinal, essa será a sua preparação para se tornar um servidor municipal, estadual ou federal. Portanto, deverá conhecer a fundo a legislação que rege seus direitos e deveres perante à função e à sociedade.

Ter uma boa base das leis, doutrinas e jurisprudências é um pré-requisito essencial para candidatos de todos os níveis. Entretanto, há algumas carreiras que pedem um conhecimento mais específico, de acordo com a atuação.

Quanto a isso, boa parte dos concurseiros já sabem. Mas a dúvida recorrente é quanto a forma mais indicada de se estudar as leis para concursos públicos.

1- Siga o que está no Edital

O Edital é a base que você tem para conhecer todas as regras do certame que irá prestar. É ali que constará as disciplinas que devem ser estudadas, entre elas, as leis para concursos públicos que podem cair em sua prova.

De modo geral, todo Edital contém a parte da legislação que será cobrada no concurso, que é comum a qualquer candidato que deseja ser servidor público. A Lei 8112/90 é uma das principais, que é unânime.

Também pode estar nesse documento leis que dizem respeito ao seu cargo em questão. Por exemplo: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, caso você vá concorrer a uma vaga de professor da rede pública.

Destrinche o que está designado no Edital para entender o que é comum a todos e o que é para a sua atuação como forma de se organizar.

2- Materiais certos para estudar leis

O próximo passo, uma vez que você sabe o que de fato cairá sobre leis para concursos públicos, é ir atrás dos materiais mais seguros para aprender esses conteúdos.

Quando se trata de Direito Constitucional, o estudo pode ser feito direto da fonte, pois a Constituição Federal está disponibilizada online e gratuitamente no site do Planalto. Nessa página também sempre há atualizações sobre leis e normas.

Caso queira um aprendizado mais aprofundado, você pode buscar cursos que auxiliam nesse processo também. O Pensar Cursos é uma das sugestões para você aprender conteúdos online a respeito de legislações e demais matérias para concursos.

Ao estudar leis para concursos públicos, não se esqueça de se organizar bem para fazer revisões e marcações de trechos e artigos mais importantes.

Quando se trata de leis, não dá para deixar de explicitar a necessidade de treinar a memorização para concurso: Veja 3 técnicas simples que potencializam os estudos

3 – Resolução de questões sobre leis

Por fim, mas não menos importante, indicamos como uma das melhores dicas para estudar leis para concursos públicos a resolução de questões referentes.

Mas apesar de ser um conteúdo “batido” em qualquer certame, pode surgir nas avaliações de diferentes maneiras. Isso por que a formulação das questões ocorre de modo diverso por cada banca organizadora.

É essencial que você separe o máximo de questões de sua banca sobre leis, mas prestando atenção na atualização das abordagens – as muito antigas podem estar desatualizadas.

Não deixe de seguir esses passos para estudar leis e se dar bem nos próximos concursos!