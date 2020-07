Lembra dela? Ex-atriz mirim de A Vida da Gente pode voltar às novelas ou virar médica · .

Intérprete da pequena Júlia em A Vida da Gente (2011), Jesuela Moro conquistou o público ao viver a filha de Fernanda Vasconcellos na trama. Hoje, a ex-atriz mirim está com 15 anos e cursa o segundo ano do ensino médio. Ela confessa que sente vontade de voltar à TV, mas também está em dúvida entre fazer faculdade de Medicina ou seguir carreira no mundo da moda.

“Estou dividida entre duas opções bem distintas: estudar Medicina ou tentar voltar para o meio artístico. Até agora, a segunda tem sido a minha preferida. Gostaria de fazer alguma formação nessa área e retornar para a TV ou me tornar modelo”, conta em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Longe da TV há oito anos, ela afirma que ainda é reconhecida pelo papel de Júlia. “A melhor parte é que, depois de tantos anos, as pessoas ainda me procuram e têm um carinho enorme por mim. Eu agradeço imensamente” diz ela.

Jesuela guarda boas lembranças das interações com o elenco da novela das seis. “Era a melhor parte. Contracenei com muita gente legal. Lembro até hoje das idas à casa do Rafael Cardoso [seu pai na trama], em que eu ficava na piscina e brincava com os cachorros dele”, rememora a estudante. Antes de se afastar da mídia, ela ainda interpretou Ciça em Guerra dos Sexos (2012).

Moradora de Curitiba, a adolescente revela que era difícil ficar longe da família enquanto gravava novela nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A distância foi um dos motivos para que ela se afastasse dos folhetins.

“Eu era muito pequena e sentia muita saudade deles no período em que ficava longe de Curitiba. Fiquei confusa sobre querer ou não seguir na carreira e acabou passando muito tempo”, confessa.

Agora, Jesuela afirma que toparia mudar de cidade caso retornasse a atuar: “Teria que morar no Rio de Janeiro novamente. Para mim, não seria um empecilho. Hoje, me vejo preparada para isso e para tocar a minha vida da maneira que desejo”.

© 2020 . | Proibida a reprodução