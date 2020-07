Lembra dele? Matheus Matias é anunciado pelo São Bernardo para disputa da A2 do Paulistão

Sem espaço no elenco alvinegro, o atacante Matheus Matias foi emprestado pela quarta vez pelo Corinthians. Na noite da última terça-feira, o jogador de 22 anos foi anunciado pelo São Bernardo para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, a segunda divisão.

Matias foi contratado pelo Timão em 2018, após se destacar e ganhar projeção com a camisa do ABC/RN. A diretoria corintiana considerou o atacante promissor e comprou 90% de seus direitos econômicos. Depois de dois jogos oficiais e dois amistosos, o jogador foi emprestado ao Ceará e ao Avaí em 2019. Neste ano, foi cedido ao Oeste, clube com qual o Corinthians tem parceira, mas sequer foi inscrito no Paulistão e teve seu vínculo rescindido.

|MATHEUS MATIAS REFORÇA ATAQUE DO TIGRE ⚽️🐯 Atacante de 22 anos chega ao São Bernardo por empréstimo junto ao Corinthians. Integrado ao elenco, ele já realizou os exames médicos e o teste do covid-19. “Chego aqui para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos. Quero ajudar o São Bernardo a buscar o acesso e quem sabe o título da A2”, declarou o jovem atacante em sua chegada. Matheus Matias se destacou com a camisa do ABC-RN em 2017 quando disputou a Série B do Brasileiro. Em 2018 assinou contrato com o Corinthians. De lá passou por Ceará e Avaí. Neste ano foi emprestado ao Oeste, mas não assinou contrato com a equipe de Barueri. Agora, ele enxerga a oportunidade no São Bernardo como uma nova chance para poder mostrar seu potencial. “Eu vejo essa chance aqui no São Bernardo como um recomeço. É uma grande oportunidade de mostrar meu futebol. O time vivia um grande momento na Série A2 até a paralisação. Agora eu quero poder me entrosar com os companheiros e ajudar o clube a seguir nesse bom momento”, declarou. Sobre as suas características dentro de campo, Matheus se define como um centroavante com bastante movimentação. “Sou um centroavante, mas gosto de jogar mais solto. Não fico preso lá dentro da área. Gosto de me movimentar bastante para dar opção para os companheiros”, finalizou. O elenco do São Bernardo se prepara para a retomada da Série A2 em Centro de Treinamento na cidade de Atibaia, seguindo como fez desde o início da preparação para a competição em janeiro. FICHA TÉCNICA MATHEUS MATIAS Nome completo: Matheus Matias Ferreira Nascimento: 26/06/1998 Cidade: Natal-RN Clubes: ABC (RN), Corinthians (SP), Ceará (CE), Avaí (SC), Oeste (SP) e São Bernardo FC. #SãoBernardoFC #TigredoABC #Reforço #PaulistaA2 #Ataque 📸 Gabriel Goto / São Bernardo FC