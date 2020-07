Lembra dele? Primeiro eliminado do BBB é galã aos 59 anos e reprova o reality · .

Modelo fotográfico bem-sucedido há mais de 20 anos, Caetano Zonaro ainda é mais conhecido no Brasil por ter sido o primeiro participante eliminado da primeira edição do Big Brother Brasil, em 2002. Hoje, ele também faz sucesso nas redes sociais –aos 59 anos, mantém a pinta de galã. Zonaro confessa, no entanto, que não curte mais acompanhar o BBB.

“Acho que o programa ficou bastante repetitivo e sem graça. As pessoas entram já sabendo o que pode acontecer e fazem teatro, incorporando ‘personagens’. Daqui de fora já dá até para saber o que vai rolar. Um saco de assistir! Essa última edição teve um diferencial, com influencers, atores junto aos anônimos”, comenta.

Na época em que participou do programa, tudo ainda era muito novo e experimental. Ele não teve sérias brigas com os demais brothers em sua primeira e única semana no reality, mas também não se destacou o suficiente para conquistar o público. Foi indicado ao paredão pelo líder e eliminado com 55% dos votos. Ainda assim, Zonaro diz que ter entrado para o programa trouxe bons frutos à sua carreira.

“Minha imagem já era familiar. Eu já tinha uma carreira de modelo consolidada, nacional e internacionalmente. Minha imagem sempre esteve associada a várias campanhas publicitárias em diversos veículos de comunicação. Mas o BBB1 me deixou popular, conhecido no país todo, pois o reality foi a sensação do momento. Ele me acrescentou vários trabalhos de norte ao sul do país, presença VIPs, desfiles e apresentações”, enumera.

Hoje, aos 59 anos, além de modelo Zonaro também é diretor executivo de uma revista chamada Vitrine Fashion. Ele diz que continua se cuidando, gosta de manter a saúde e a energia, mas não pensa em fazer intervenções estéticas e não se preocupa com envelhecimento.

“Marca de expressão no homem, para mim, é virilidade, e eu lido muito bem com minhas [marcas]. A idade está na cabeça, o que importa de fato é o estado de espirito. Hoje, com 59 anos de idade, ainda subo num abacateiro enorme no quintal da minha casa, me sinto com energia de um adolescente. Eu não me enxergo como galã, porém tenho a consciência da imagem marcante que tenho, a qual exploro até hoje na minha profissão”, afirma.

