Leonardo DiCaprio produzirá adaptação televisiva de A Ilha

De acordo com a Variety, Leonardo DiCaprio desenvolverá a série A Ilha (Island, no título em inglês), baseada no livro sobre utopia de Aldous Huxley. A obra original explora temas como liberdade e potencial do poder humano e é vista como um contraponto de seu trabalho mais famoso, Admirável Mundo Novo, de 1932. Contudo, não foi revelado se o ator estrelará a produção e em qual plataforma será lançada.

A trama acompanhará um jornalista cínico, que após um náufrago encontrará a ilha fictícia de Pala, no Oceano Índico. Inicialmente encarregado de explorar os recursos naturais do local, ele descobrirá uma sociedade organizada de forma independente, onde humanos vivem de modo ideal e em paz.

Logo, ele será atraído por essas pessoas através de suas culturas e tradições, dentre elas aventuras psicodélicas e estruturas sociais alternativas. Tal interesse acaba por mudar a missão e visão do protagonista em diferentes questões.

Capa no Brasil de A IlhaFonte: Amazon/Reprodução

O projeto será produzido por DiCaprio através de sua companhia, Appian Way, ao lado de George DiCaprio (Greensburg) e Roee Sharon (Caminho da Liberdade), em parceria com Jason Whitmore (Four Horsemen) do estúdio In Good Company Films. Ainda não foi revelado a data de início das gravações e estreia, bem como o elenco de A Ilha.

Fundada por Leonardo DiCaprio em 2004, a produtora já atuou em diversos títulos, como O Aviador, Ilha do Medo e O Lobo de Wall Street. Já nos últimos anos ganhou mais espaço em serviços de streaming, com documentários na Netflix, dentre eles Virunga, O Extermínio do Marfim e A Conspiração da Vaca: O Segredo da Sustentabilidade, e no Disney+, com a vindoura série limitada The Right Stuff.