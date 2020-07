Leopoldina sofre dor horrível com punhalada de traidor; saiba quem · .

Uma cobra criada rastejará pelos corredores da Quinta da Boa Vista pronta para dar um bote em Leopoldina (Leticia Colin) em Novo Mundo. Patrício (André Dias) vai debandar para o lado de Domitila (Agatha Moreira) e aceitará de bom grado a missão de tornar a vida da arquiduquesa um verdadeiro inferno.

O mordomo nunca escondeu o seu desprezo pela protagonista de Leticia Colin e até arranjou um apelido maldoso para a nobre austríaca. O funcionário do palácio está sempre pronto para falar mal da “estrangeira”, apesar dos olhares de reprovação de Lurdes (Bia Guedes) e Dalva (Mariana Consoli).

O personagem de André Dias também não poupa elogios à irmã de Francisco (Alex Morenno). Os dois vão se tornar cúmplices de vez nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 20 no folhetim de Alessandro Marson e Thereza Falcão.

O puxa-saco largará os seus afazeres para atender a um pedido especial da amante de Pedro (Caio Castro). “Eu vim o mais rápido que pude, senhora. Um chamado seu é mais que uma honra. Eu não vim antes porque, bem, o palácio anda bastante agitado”, bajulará ele.

A “favorita” do príncipe se divertirá com o laudatório. “Eu tenho uma boa notícia e um pedido para lhe fazer”, dirá a antagonista de Agatha Moreira, no maior suspense.

O mordomo Patrício (André Dias) se tornará um espião da amante do príncipe em Novo Mundo

Bastardo a caminho

Domitila revelará que a estranha simpatia de sardinha com amendoim inventada por Rosa (Alice Morena) finalmente terá dado os resultados esperados. “A notícia é que estou grávida. Estou esperando um filho de Pedro”, comunicará a mulher de Felício (Bruce Gomlevsky).

“Minha senhora, quanta emoção, meus parabéns”, vibrará Patrício, certo de que o futuro imperador, enfim, largará a amiga de Anna (Isabelle Drummond) para coroar sua concubina.

“E o favor que lhe peço é que faça essa notícia chegar aos ouvidos de Leopoldina o quanto antes”, complementará a mau-caráter na produção que a Globo reprisa depois de adiar a estreia de Nos Tempos do Imperador.

