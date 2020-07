Após descobrir que Arthur Aguiar pretende entrar na Justiça para exigir parte dos lucros de uma empresa da qual era sócio, Mayra Cardi chamou o ex-marido de gigolô. “Querer receber pelo tempo que destruiu minha vida, me faz ver que levei o golpe da barriga”, acusou a empresária, que enfrenta uma separação conturbada com o ator.

Em entrevista à coluna de Leo Dias, no jornal Metrópole, a blogueira fitness disse estar chocada com tudo que vem acontecendo desde que terminou o casamento com o pai de sua filha Sophia, de um ano.

“Descobri que me casei com um gigolô. Não está sendo fácil, mas, com certeza, menos dolorido que todo resto que tenho descoberto sobre caráter”, declarou a ex-BBB. “Infelizmente, nada me surpreende mais! Quando conheci o Arthur ele tinha dívidas, as quais paguei todas na primeira semana de namoro. Dei uma vida de príncipe a ele, realizei sonhos, banquei o castelo todo!”, relembrou a influenciadora.

Criadora de programas para pessoas que buscam um estilo de vida saudável, com dietas e malhação, Mayra já declarou que incluiu o ex-marido em suas empresas quando ele estava desempregado. “Tenho um programa de emagrecimento emocional e outro de inteligência emocional. São 26 certificações em analista comportamental e coach. As minhas empresas são exatamente referentes às minhas formações”, se defendeu ela.

Aguiar, entretanto, contou a Leo Dias que foi decisão dele abrir mão da própria carreira como músico e ator para poder ajudar a então mulher. “Teve um momento em que a Mayra virou para mim e falou: ‘Vou fechar [a empresa] o Seca. Não aguento mais. Não quero, não estou com cabeça’. Falei que não fazia o menor sentido fazer isso”, contou o artista no dia 10 de junho, ressaltando que optou por assumir o negócio para que a empresa não fosse fechada.

