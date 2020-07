LG lança ar condicionado que imita obra de arte na parede

A LG lançou um novo modelo de ar condicionado com aparência de obra de arte. O Artcool Gallery foi desenvolvido para parecer um quadro na parede, em vez de um ar condicionado comum. Dessa forma, o usuário pode escolher quais pinturas e fotografias colocar na moldura.

Com isso, além de manter a temperatura do ambiente, o Artcool Gallery ainda pode ser usado como uma peça de decoração. Ele pode ser encontrado na versão de 9.000 e 12.000 BTUs.

“Além de tecnologias inovadoras, o design dos produtos também é pensado de forma que o consumidor tenha em sua casa ou escritório, aparelhos elegantes e inovadores”, afirma Graziela Yang, gerente de produtos da área de ar-condicionado comercial leve (CAC) da LG do Brasil.

Além deste modelo, a LG também anunciou o novo VRF Multi VS, que apresenta algumas melhorias em relação à versão anterior. Além de ter ficado compacto, o ar condicionado ganhou uma nova capacidade: de 05 e 06 HPs passou para 04, 05 e 06 HPs. Suas medidas passaram de 950 x 1.380 x 330 para 950 x 834 x 330 centímetros, diminuindo 546cm de altura.

Segundo o anúncio da LG, este ar condicionado é equipado com trocador de calor Ocean Black Fin, composto por um revestimento preto com resina que tem como objetivo melhorar a proteção contra condições externas corrosivas, como áreas costeiras e poluição do ar. O filme hidrofílico evita que a água se acumule no trocador de calor, tornando o Multi VS ainda mais resistente à umidade.