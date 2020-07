Anitta assumiu que nunca se interessou por política na vida, mesmo após ficar famosa. A cantora só começou a dar atenção ao tema após ser muito cobrada pelos fãs para se posicionar. “A estrutura do nosso governo faz a gente se desinteressar. Sempre uma linguagem muito difícil, estudei em escola pública, então não era da minha realidade”, reconheceu a funkeira durante participação no Altas Horas na noite de sábado (11).

A carioca foi a primeira entrevistada desta edição inédita do programa de Serginho Groisman . O apresentador abordou a questão do isolamento social durante a pandemia do coronavírus (Covid-19) e como essa fase estimulou transformações para a cantora. “Sempre fui uma pessoa que queria mudar as coisas de alguma maneira, fazer história, fazer diferença”, explicou.

“Descobri que existia esse interesse [sobre política, por parte dos fãs] quando as pessoas começaram a me cobrar muito. Falei: ‘Caramba, preciso dar uma opinião, mas não sei nada sobre assunto’. E eu detesto falar coisas que não sei, prefiro ficar calada. Com essa coisa de ter mais tempo, [foi] uma boa oportunidade de aprender e compartilhar esse aprendizado”, completou a artista.

Amiga de Gabriela Prioli, comentarista política especializada em Direito e apresentadora da CNN Brasil, Anitta começou a se envolver cada vez mais no tema, além de cobrar políticos por meio de lives no Instagram. A dona do hit Vai Malandra fez questão de defender questões relacionadas à Floresta Amazônica e aos direitos autoriais.

Foi após a pressão criada pela funkeira que o deputado Felipe Carreras (PSB-PE) retirou uma emenda da medida provisória que sugeria a alteração na cobrança de direitos autorais em eventos públicos e privados. Ela também rebateu Marcelo Ramos (PL-AM), relator do projeto de lei da Grilagem, para desconsiderar a medida.

“Fiquei muito feliz que consegui mudar dois destinos de duas situações que aconteceriam na lei brasileira nesse momento de Covid, em que as pessoas estavam se aproveitando do momento para aplicar certas mudanças nas nossas leis. Acho que tenho que continuar nessa missão”, declarou Anitta.

