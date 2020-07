Lionel Messi x Cristiano Ronaldo

De modo geral, para chegar em tal conclusão, vamos apresentar a quantidade de gols de falta que cada um já marcou na carreira – em cada temporada, por clubes e seleções, e o total somado –, o percentual de acerto e o número de tentativas, além de uma análise de tais dados. Confira todas as informações abaixo:

A título de exemplo, separamos três tópicos importantes para discussão: gols por temporada; números de tentativa para cada bola no fundo das redes (precisão) e evolução dos últimos anos. Veja abaixo:

Cabe pontuar também que o máximo de gols de falta do português em uma única temporada é 7, enquanto o do argentino é 9.

Dito isto, é impressionante ver o quanto a disputa foi acirrada entre essas temporadas, com cada um se saindo melhor em cinco temporadas e em uma (2014/15) com ambos tendo o mesmo percentual e praticamente o mesmo número de tentativas. Ou seja, empate técnico.

Confira abaixo os números de gols por clubes (não há os números por Portugal e Argentina) + tentativas e percentual da temporada 2009/10 até os dias de hoje:

2010/11: Cristiano: 5 (73 / 6.8%) / Messi: 1 (21 / 4.8%)

2011/12: Cristiano: 4 (72 / 5.6%) / Messi: 3 (55 / 5.5%)

2012/13: Cristiano: 3 (71 / 4.2%) / Messi: 4 (47 / 8.5%)

2013/14: Cristiano: 5 (50 / 10%) / Messi: 3 (36 / 8.3%)

2014/15: Cristiano: 2 (56 / 3.6%) / Messi: 2 (55 / 3.6%)

2015/16: Cristiano: 3 (42 / 7.1%) / Messi: 7 (57 / 12.3%)

2016/17: Cristiano: 3 (33 / 9.1%) / Messi: 4 (56 / 7.1%)

2017/18: Cristiano: 1 (21 / 4.8%) / Messi: 7 (75 / 9.3%)

2018/19: Cristiano: 0 (24 / 0%) / Messi: 8 (59 / 13.6%)

2019/20 (em andamento): Cristiano: 1 (34 / 2.94%) / Messi: 5 (43 / 12%)

Em síntese, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são dois grandes batedores de falta. Contudo, nos últimos cinco anos, o argentino se aperfeiçoou em tal quesito e tem alcançado números cada vez melhores, enquanto o português perdeu desempenho e tem tido cada vez menos êxito.

Desta forma, seja por quaisquer que sejam as escolhas/caminhos de cada um dos monstros da bola, hoje, o ET é um melhor cobrador de falta do que o Robô.