Lionsgate e BuzzFeed anunciam parceria com foco em filmes para jovens

A Lionsgate e o BuzzFeed anunciaram uma parceria para a produção de filmes socialmente relevantes e com foco na geração Z. Isso também irá se refletir na divulgação das produções, que será principalmente digital – possivelmente, a maioria nem chegará aos cinemas. O primeira longa-metragem em conjunto deve ser lançado em 2021.

O anúncio também promete que os filmes serão de alto conceito, valorizando uma ampla gama de talentos, de cineastas premiados e de novas vozes. As empresas comentaram que várias produções estão em desenvolvimento, mas não há nenhum detalhe sobre elas, além do fato de que algumas serão baseadas na propriedade intelectual do BuzzFeed.

A equipe de análise audiência do site deverá contribuir com informações importantes sobre os hábitos de consumo dos leitores. O BuzzFeed tenta mais uma vez expandir seu universo de entretenimento – em 2014, foi criada uma área na empresa para o desenvolvimento de filmes, mas poucas produções foram lançadas, como o documentário Follow This, para a Netflix.

Problemas de receita fizeram o site deixar os projetos cinematográficos em stand-by. No ano passado, o CEO Jonah Peretti afirmou que a companhia estava disposta a investir naquilo que entende melhor, que é a produção de conteúdo de alta qualidade e baixo custo – listas e artigos fáceis de viralizar.

Para a Lionsgate, o acordo permitirá a comunicação com um público mais jovem e altamente engajado. Temas como identidade e diversidade devem ser abordados nas produções.