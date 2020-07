Live ajudará reconstrução da Casa de Ranquines tomada por incêndio em Penedo

A produção do Forrozão Fio Dental, banda que voltará aos palcos no dia 19 de julho a partir das 16h, em uma live no YouTube do Boa Informação, decidiu destinar doações para ajudar na reconstrução da Casa de Ranquines, local que serve de abrigo para seminaristas da cidade de Penedo e região.

O incêndio de grandes proporções aconteceu no dia 04 de julho, e destruiu parte das instalações dos futuros padres que fica localizada na Rua 15 de Novembro. Os bombeiros informaram que ninguém se feriu e provavelmente as causas do incêndio se deu por um vazamento de gás. A casa é administrada pela Associação São Vicente de Paula e também acolhe moradores de rua.

Pensando em ajudar essa instituição, parte das doações da live será destinada para a Casa de Ranquines. O whatsapp de doação será divulgado no dia da transmissão ao vivo.

Você também pode ajudar diretamente a reconstrução:



Da Redação