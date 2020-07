Liverpool bate Chelsea em jogo eletrizante, levanta a taça, e Premier League terá última rodada insana

A Premier League terá uma última rodada de arrepiar!

Nesta quarta-feira, o Liverpool recebeu o Chelsea no jogo em que os Reds levantaram a taça da Premier League, venceram por 5 a 3 e deixaram a rodada final da competição insana – Keita, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Firmino e Oxlade-Chamberlain fizeram para os donos da casa, Giroud, Abraham e Pulisic para os visitantes.

Com o resultado, o Liverpool alcançou os 96 pontos e pode chegar aos 99 na última rodada. Já o Chelsea estacionou nos 63 pontos e caiu para a quarta colocação. O Manchester United é o terceiro com a mesma pontuação e o Leicester tem um a menos na quinta posição.

Na última rodada, o Chelsea recebe o Wolverhampton e Manchester United e Leicester fazem um confronto direto que é basicamente uma final por uma vaga na Champions. O Chelsea pode ficar de fora caso perca para os Wolves, que estão em 6º, e Lester e United empatem.

No jogo do Anfield, pura loucura. No primeiro tempo, os donos da casa foram com tudo para cima e chegaram a abrir 3 a 0. No último minuto, Giroud renasceu as esperanças londrinas ao diminuir.

Com 10 minutos da segunda etapa, Firmino jogou um balde de água fria na reação, mas o Chelsea não estava morto. Abraham fez o segundo, Pulisic o terceiro e o Chelsea pressionou demais em busca do empate, mas não o alcançou.

Firmino comemora seu gol diante do Chelsea Laurence Griffiths/PA Images via Getty Images

Liverpool 5 x 3 Chelsea

GOLS: Keita, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Firmino e Oxlade-Chamberlain (LIV); Giroud, Abraham e Pulisic (CHE)

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Keita e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mané; Técnico: Jürgen Klopp

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Zouma e Rudiger; James, Jorginho, Kovacic e Alonso; Willian, Mount e Giroud; Técnico: Frank Lampard

Os 8 gols combinados são um recorde entre Liverpool x Chelsea na Era Premier League

O Liverpool alcançou 31 vitórias na Premier, maior marca de uma temporada do clube

Foram 18 vitórias em casa, empatando o recorde de Chelsea, United e City (2x)

São 59 jogos, por todas as competições, sem perder em casa para o Liverpool

Pulisic tem 6 jogos, 4 gols e 2 assistências desde que a Premier voltou

Alexander-Arnold chegou a 13 assistências na Premier League

Primeiro tempo insano!

O primeiro tempo no Anfield foi insano. O Liverpool começou com tudo, indo para cima do Chelsea e abriu uma excelente vantagem.

O primeiro gol saiu após roubada de Keita no campo de ataque, o meio-campista ajeitou, soltou a bomba e fez um golaço.

Na sequência, Alexander-Arnold cobrou falta com perfeição e fez um dos gols mais bonitos da temporada.

Continuando a sequência de bonitos gols, Wijnaldum aproveitou sobra de escanteio, sentou o pé de primeira e fez 3 a 0.

Tudo parecia tranquilo para o Liverpool até os acréscimos quando Giroud aproveitou rebote de Alisson para dar uma esperança ao Chelsea.

Isso é Premier League!

Na segunda etapa, mais insanidade! Logo no começo, aos 10, Alexander-Arnold colocou a bola na cabeça de Firmino e o brasileiro fez 4 a 1, o que parecia ter matado o jogo.

Mas o Chelsea foi valente, seguiu em cima e Pulisic fez uma jogada no melhor estilo Neymar para deixar toda a zaga dos Reds para trás e dar o gol para Abraham. 4 a 2.

E ainda havia tempo para o americano brilhar novamente. Após cruzamento da direita, Pulisic dominou, girou e bateu no ângulo. Golaço.

A reação, porém, morreu aos 38 minutos quando um contra-ataque mortal do Liverpool terminou com Oxlade-Chamberlain fechando o placar: 5 a 3.