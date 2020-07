Liverpool x Burnley | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Capitão segue fora de combate

Informações adicionais: Ainda que já campeão, o Liverpool segue encarando com seriedade as rodadas finais da Premier League. O discurso é de busca por recordes e respeito aos adversários que ainda estão no calendário vermelho, portanto, Klopp não tem poupado esforços em seu time titular. A única ausência de peso é a do volante e capitão Jordan Henderson, com dores no joelho, sendo substituído por Keita.

Informações adicionais: O Burnley segue com sua longa lista de problemas relativos ao departamento médico. São cinco baixas por lesão, no total: Ben Mee, Ashley Barnes, Ben Gibson, Jack Cork e Matthew Lowton, sendo que estes dois últimos provavelmente não voltam a campo ainda nesta temporada.

Brighton 1 x 3 Liverpool (08/07)

Liverpool 2 x 0 Aston Villa (05/07)

Manchester City 4 x 0 Liverpool (02/07)