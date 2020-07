Longe da Globo, Marco Pigossi vira espião sensual em série da Netflix · .

Marco Pigossi viverá um espião britânico na terceira temporada da série Alto Mar, da Netflix. O ator rompeu com a Globo em 2018 depois de atuar em Onde Nascem os Fortes. Atualmente, o galã passa a quarentena imposta pela pandemia da Covid-19 em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde tenta emplacar uma carreira internacional.

O artista já havia gravado sua participação na série espanhola antes das primeiras medidas de isolamento social serem aplicadas pelo mundo. A terceira temporada da produção será lançada no Brasil no dia 7 de agosto.

A trama conta a história de duas irmãs que descobrem segredos familiares perturbadores depois de uma sequência de mortes misteriosas durante uma viagem no navio Bárbara de Braganza entre a Espanha o Brasil nos anos 1940. Cada temporada tem oito episódios.

Na tentativa de emplacar a carreira internacional, Marco também atuou na série Tidelands, lançada pela Netflix em dezembro de 2018. A produção foi cancelada depois de apenas uma temporada. Foi para atuar na trama australiana que Pigossi decidiu não renovar seu contrato com a Globo.

O ator também gravou a série Cidade Invisível, do cineasta Carlos Saldanha, que começou a ser gravada no ano passado em três cidades diferentes: São Paulo, Ubatuba (no litoral paulista) e Rio de Janeiro. A atração também conta conta com Alessandra Negrini no elenco e deve ser lançada ainda em 2020.

Ele ainda aparece na Globo na reprise de Fina Estampa e, curiosamente, não deve deixar o horário nobre da emissora. Pigossi dará as caras novamente com a reapresentação de A Força do Querer, que substituirá o folhetim de Aguinaldo Silva no lugar de Amor de Mãe.

Confira abaixo um teaser da série Alto Mar:

O @marcopigossi interpreta um espião britânico na nova temporada de Alto Mar e eu simplesmente não estou sabendo lidar.😍 Vem logo dia 7 de agosto. pic.twitter.com/wyZIgQof6r

— netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 19, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução