Lucas Lucco reclama de dor na cabeça após se submeter a transplante capilar · .

Lucas Lucco aproveitou a quarentena para fazer um transplante capilar e se livrar da calvície. Aos 29 anos, o sertanejo mostrou a cicatrização do procedimento e admitiu que não foi fácil. “Vou falar para vocês que está doendo aqui [na nuca] um pouco, aqui atrás”, reclamou. Ele confessou que precisou fazer uso de analgésico nesta quarta-feira (8).

Nos Stories de seu Instagram, o cantor mostrou a área em que fez o procedimento: nas entradas. Para o procedimento, ele precisou raspar os fios por completo.

Na cirurgia de transplante capilar, o paciente tem parte do próprio cabelo retirado, geralmente da área da nuca, para depois ser realocado em áreas sem fios. Daí a reclamação do músico sobre dores.

“Doeu um pouco. Mas já estou de boa. Nada pior do que uma tatuagem”, comparou ele, que ainda fez graça do fato de estar com os fios curtos. “É dos carecas que elas gostam mais”, divertiu-se.

Em publicações em suas redes sociais, Lucco aprovou o novo visual. “Curti tanto a careca pós transplante que fiz um monte de fotos”, declarou.

Veja publicações de Lucas Lucco sobre o transplante capilar:

Ver essa foto no Instagram 👨🏽‍🦲 Uma publicação compartilhada por Lucas Lucco (@lucaslucco) em 8 de Jul, 2020 às 11:09 PDT





