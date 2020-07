Lucas Veríssimo alerta para crescente da Ponte Preta e “esquece” eliminação do Santos em 2017

Lucas Veríssimo alerta para a crescente da Ponte Preta. A adversário do Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista venceu as duas partidas desde a pausa, evitou o rebaixamento e se classificou para a segunda fase na mesma rodada.

“É uma equipe que vem numa crescente e vive seu melhor momento na competição. Estavam brigando contra o rebaixamento e de repente conseguiram a classificação. É um clube que tem tradição também, então vai ser uma partida bastante difícil e decidida nos detalhes, já que a vaga será definida em apenas um jogo. O professor (Jesualdo) tem nos orientado bastante, sabemos o que temos que fazer e vamos em busca da vaga na semifinal”, disse o zagueiro.

O Peixe foi eliminado para a Macaca em 2017, também nas quartas de final e nos pênaltis. Veríssimo não quer saber de revanche.

“Não tem porque ficar pensando no que aconteceu naquela partida. Na época foi triste a nossa eliminação, mas três anos se passaram e agora o momento é outro. Lá a classificação aconteceu em dois jogos e agora será definido em apenas um, então temos que focar nesse próximo jogo, pois a Ponte está confiante e vem de duas vitórias seguidas. Vamos esquecer o que já passou e fazer o nosso bem feito para sair de campo com a vaga”, concluiu Veríssimo.