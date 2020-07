Ludmilla é internada e passa por cirurgia após problema na prótese de silicone · .

Ludmilla precisou passar por uma cirurgia neste domingo (12) após apresentar problemas em uma de suas próteses de silicone. A funkeira de 25 anos está internada no Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo. Ao ., a assessoria de imprensa da cantora informou que ela passa bem e terá alta em breve.

Essa não é a primeira vez que a artista precisa ser internada neste ano. Em maio, Ludmilla chegou a ficar cinco dias no holpital por conta de uma inflamação nos rins. Ela foi internada após sentir fortes dores abdominais, foi diagnosticada com pielonefrite aguda e precisou ser medicada com morfina.

No final de junho, a cantora e sua mulher acreditaram que tiveram coronavírus após realizarem um teste rápido. No entanto, dias depois, já em julho, descobriram que nunca tiveram Covid-19 ao refazerem seus exames.

Na área profissional, a artista está prestes a estrear como atriz na pele de uma policial militar em seu primeiro papel na TV. Ela foi escalada para atuar na segunda temporada da série Arcanjo Renegado, produção da Globoplay.

Confira a nota enviada sobre o estado de saúde da cantora:

“A assessoria da cantora informa que Ludmilla teve problemas com sua prótese de silicone e precisou fazer uma cirurgia. Ela passa bem e deve ter alta em breve”.

