‘Lugar especial no coração’ · .

Larissa Manoela usou as redes sociais para lamentar a morte do diretor Del Rangel, com quem ela trabalhou em suas primeiras novelas no SBT, Corações Feridos (2012) e o folhetim infantil Carrossel (2012). “Te guardo em um lugar muito especial do meu coração. Descanse em paz”, escreveu a atriz em um post com uma foto antiga.

A atriz publicou nos Stories de seu Instagram uma imagem do elenco de Carrossel ao lado do diretor. Larissa tinha entre 11 e 12 anos quando alcançou a fama e conquistou crianças no papel de Maria Joaquina. A novela rendeu também mais dois filmes –o segundo com grande destaque para a personagem de Larissa– e uma série, mas que não foram dirigidos por Rangel.

Antes do folhetim infantil, a atriz e cantora havia trabalhado com o diretor na novela Corações Feridos, quando tinha apenas nove anos. Apesar de ter sido exibida simultaneamente com Carrossel, as gravações do folhetim aconteceram dois anos antes, em 2010. “Que prazer ter sido dirigida por você na minha primeira novela. Me ensinou tanto, me dizia sempre palavras tão belas”, declarou ela.

Del Rangel morreu a noite de quinta-feira (16), aos 64 anos, e estava trabalhando como diretor de Programação da TV Cultura. A causa da morte não foi divulgada. De acordo com a emissora, ele trabalhou normalmente durante o dia na sede, no bairro da Água Branca, em São Paulo, e se sentiu mal ao voltar para casa. Além do SBT e da TV Cultura, teve passagens pela Band, Record e Globo.

Entre os famosos que lamentaram a morte do diretor estão César Filho, Marcelo Tas, Eliane Mickely, Heitor das Neves e Marcelo Krause.

Confira abaixo a íntegra do recado deixado por Larissa Manoela:

Post de Larissa Manoela nos Stories do Instagram

“Difícil saber que você foi embora, Del! Um grande diretor. Que prazer ter sido dirigida por você na minha primeira novela, Corações Feridos, e logo depois Carrossel. Você me ensinou tanto, me dizia sempre palavras tão belas! Te guardo em um lugar muito especial do meu coração. Poucas são as fotos, mas os momentos presentes com você jamais sairão da minha memória. Descanse em paz. Meus mais sinceros sentimentos a toda família.”

© 2020 . | Proibida a reprodução