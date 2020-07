Luis Suárez deveria aceitar oferta da MLS? Resposta da torcida em maior jornal esportivo de Barcelona impressiona

Luis Suárez tem uma proposta do Inter Miami, clube que pertence a David Beckham, segundo o jornal catalão Mundo Deportivo.

No entanto, o atacante de 33 anos deseja seguir no Barcelona além do término do seu contrato em 2021. A publicação cita que o próprio declarou à RAC1 que seu vínculo é ampliado automaticamente até 2022 se ele disputar 60% das partidas na próxima campanha.

O Mundo Deportivo ainda criou uma enquete questionando se o camisa 9 deveria aceitar a proposta. Até o momento, tinham sido registrados 5203 votos, sendo 4084 para o ‘sim’, o que dá 78,49%. Para o ‘não’, foram 1119 – ou 21,51%.

Desde 2014 no Barcelona, o uruguaio soma 19 gols e 11 assistências em 34 jogos na atual temporada.