Luiz Adriano valoriza classificação e tranquilidade diante de rival fechado

O Palmeiras penou para superar o Santo André e conseguir a classificação às semifinais do Campeonato Paulista na noite de quarta-feira. De volta ao time titular no Allianz Parque, o centroavante Luiz Adriano valorizou a vaga na próxima fase e a tranquilidade para insistir até abrir o placar.

Diante de um adversário fechado, o Palmeiras conseguiu sair na frente apenas aos 42 minutos do segundo tempo, quando Felipe Melo completou de cabeça após cobrança de escanteio de Lucas Lima. O time da casa soube como explorar a vantagem e ainda aumentou a diferença por meio de Marcos Rocha.

“É uma vitória importante, porque nosso objetivo era a classificação. O jogo foi muito difícil no primeiro tempo. Eles travaram bastante, principalmente o goleiro. No segundo tempo, continuamos atuando com tranquilidade e apareceu a oportunidade de um gol de escanteio. Aí, o time deles abriu”, analisou Luiz Adriano à TV Palmeiras.

Nas duas últimas rodadas, mesmo no Allianz Parque, o Palmeiras encontrou dificuldades para vencer os modestos Água Santa e Santo André. Na visão de Luiz Adriano, o sofrimento foi consequência da postura costumeiramente adotada pelos times menores na arena.

“A gente sempre procura jogar e atacar. E eles estão sempre fechados contra nós. Então, isso dificulta muito, porque ficam com 11 lá atrás. Acho que é manter a tranquilidade e girar a bola rápido para procurar os espaços e poder finalizar”, receitou, com saudades do público no Allianz Parque.

“Foi muito difícil não ter a torcida aqui dentro do nosso estádio para comemorar essa classificação. Seria importante eles estarem junto conosco. Estavam em casa, torcendo. Mas seria importante, sim, estarem aqui, porque está todo mundo no mesmo objetivo”, finalizou Luiz Adriano.