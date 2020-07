Luiz Felipe comemora retorno da Lazio à fase de grupos da Liga dos Campeões

[ad_1]



Com a vitória por 2 a 1 sobre o Cagliari na quinta-feira, a Lazio garantiu vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Titular absoluto na equipe do técnico Simone Inzaghi, o brasileiro Luiz Felipe comemorou primeira classificação do clube para a fase de grupos competição continental em 13 anos.

”O sentimento é de muita alegria por termos conseguido essa classificação. Já faz um tempo que a Lazio não participa da fase de grupos da Champions, então, pra gente, será uma grande honra e, ao mesmo tempo, um enorme desafio representar o clube. Para mim, particularmente, também será a oportunidade de disputar a competição mais importante do futebol europeu pela primeira vez, o que me deixa muito animado”, disse o zagueiro.

No início do Campeonato Italiano, a Lazio brigou pela liderança com Juventus e Inter de Milão, mas acabou perdendo o fôlego no retorno da competição após a paralisação por conta da pandemia de covid-19. O time de Formello está em 4º lugar na tabela de classificação e ainda possui a chance de título, mas precisa vencer os três jogos restantes e torcer por tropeços dos adversários.

”A gente estava muito bem até a parada e nesse retorno oscilamos um pouco. Sabemos que ficou difícil buscar o título porque nos distanciamos da Juventus, mas, enquanto existirem chances matemáticas, vamos seguir acreditando. No geral, nossa campanha tem sido muito boa e, por isso, queremos muito conquistar os nove pontos para terminar a temporada em alta”, afirmou Luiz Felipe.

Neste domingo, a Lazio terá como adversário o Hellas Verona, fora de casa. Depois, o time de Simone Inzaghi recebe o Brescia, na quarta-feira, e encerra a temporada visitando o Napoli, no dia 2 de agosto.