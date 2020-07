Luiza Brunet é condenada a pagar R$ 4 mil a blogueira que chamou de ‘vadia’ · .

Luiza Brunet foi condenada a pagar R$ 4 mil por danos morais à influenciadora digital Ana Carolyne Steiner. Em 2018, após a Justiça ter negado o pedido de reconhecimento de união estável entre a modelo e o empresário Lirio Parisotto, ela chamou a blogueira de “vadia” em um comentário de rede social.

A decisão foi tomada no dia 12 de maio pelo juiz Jeferson Isidoro Mafra, do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Blumenau (SC). No entanto, a indenização pode ser triplicada, pois o magistrado determinou que o valor passe por correção monetária desde a data da sentença e que juros de 1% ao mês sejam cobrados desde 22 de agosto de 2018.

A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, que confirmou o pagamento da indenização por Luiza. Também foi expedido um alvará pela Justiça catarinense, para que o valor seja atualizado, conforme a determinação prévia.

O imbróglio com a influenciadora ocorreu em 2018. Na época, Luiza solicitava o reconhecimento da união estável com o empresário, após ele tê-la agredido fisicamente. Além de hematomas pelo corpo, inclusive no rosto, Luiza teve quatro costelas quebradas. Ele foi condenado a prestar serviços comunitários.

A Justiça negou o reconhecimento, e Ana comentou em uma publicação de Luiza que “namoro não gera união estável”. A atriz respondeu: “Vadia, vai se informar. Você viveu comigo e com o espancador? Não lembro de você. Você era a faxineira metida, hein? Antes que me esqueça: Cuida da tua vidinha”.

O . entrou em contato com Luiza Brunet e Ana Carolyne Steiner porém, até o fechamento deste texto, não obteve retorno.

