Luxemburgo vai alcançar 150 jogos no Palestra Itália como técnico do Palmeiras

Ao comandar o Palmeiras contra o Santo André, nesta quarta-feira, Vanderlei Luxemburgo vai alcançar uma grande marca como técnico do Alviverde. O duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista será a 150ª partida do treinador no Estádio Palestra Italia/Allianz Parque à frente da equipe paulistana.

A estreia de Luxemburgo no palco alviverde foi no dia 20 de março de 1993, no antigo Parque Antarctica. Na ocasião, o Palmeiras bateu o Vitória por 1 a 0 pela Copa do Brasil, graças ao gol de Maurílio. Já a última derrota aconteceu há 11 anos em 18 de março de 2009, no revés por 2 a 1 para o Santos, pelo Campeonato Paulista.

O retrospecto de Luxemburgo no estádio como treinador do Palmeiras é extremamente positivo. Ao todo, são 118 vitórias, 20 empates e apenas 11 derrotas, um aproveitamento de 83,66%.

Luxemburgo também está perto de se tornar o segundo técnico com mais vitórias na história do Palmeiras. O treinador triunfou 235 vezes, enquanto Felipão e Oswaldo Brandão venceram 237 e 342 confrontos, respectivamente. Pelo Alviverde, o atual comandante conquistou dois Campeonatos Brasileiros, quatro Campeonatos Paulistas e um Torneio Rio-São Paulo.