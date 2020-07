Macaé x Fluminense | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Tricolor tenta se recuperar

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Carioca

Data: 2 de julho de 2020

Hora: 17h30 (de Brasília)

Local: Elcyr Resende, em Bacaxá, Rio de Janeiro, Brasil.

Árbitro: Paulo Renato Coelho

Onde assistir: Premiere FC

Informações adicionais: o técnico Charles Almeida deve manter a mesma base do duelo contra o Vasco.

Informações adicionais: Sem Egídio, que foi expulso contra o Volta Redonda, Odair Hellmann deve ir com Orinho na lateral esquerda. Além da mudança forçada, o treinador ainda deve contar com o retorno de Nenê, que pode substituir o Ganso, e Wellington Silva, que deve tomar o lugar de Evanilson.

O Fluminense, por sua vez, apesar de ter perdido em sua primeira partida pós-paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, tem gordura para queimar. Com 9 pontos, o Tricolor é o líder do Grupo B e precisa apenas de um empate para se garantir no mata-mata da Taça Rio.