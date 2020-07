Mãe de ator mirim da Globo vira caso de polícia com golpe nos bastidores · .

Mãe de um ator mirim da Globo que atuou em Órfãos da Terra (2019), Rívian Delatorre é alvo de quatro denúncias de mulheres que a acusam de aplicar um golpe nos bastidores da agência responsável pela carreira de seu filho. Os casos estão sendo investigados como estelionato pela polícia do Rio de Janeiro.

De acordo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, as vítimas relatam que ela usava o seu cargo de gerente no Banco Safra e se oferecia para negociar dólares a preços especiais para amigos e cliente. A acusada recebia o dinheiro e, no entanto, não repassava de volta o valor em moeda estrangeira.

Segundo as denunciantes, Rívian mantinha um relacionamento amigável com as outras mães de agenciados e tinha “moral” entre o grupo já que seu herdeiro tinha contrato com a Globo. O menino, aliás, está escalado para a próxima novela das nove, Um Lugar ao Sol, que teve os trabalhos preliminares paralisados por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19).

Graças ao emprego no setor bancário, ela não levantava suspeita das pessoas e chegou a receber R$ 20 mil em uma única transação. Delatorre costumava pedir um prazo de 15 dias para realizar o câmbio, mas não dava retorno. Os que se sentiram lesados entraram em contato com ela por meio de ligações, aplicativos de mensagem e até na porta de sua casa, sem obter respostas.

Em mensagens disponibilizadas pelo jornalista, Rívian diz que não estava tentando fugir e se comprometeu a assinar uma confissão de dívida para devolver os valores com correção monetária.

Responsável pela carreira do artista, a Agência Cintra afirma que não tinha conhecimento do ocorrido e desligou temporariamente a criança de seu casting até que os fatos sejam esclarecidos.

Como o caso ainda está em fase de investigação, nenhum processo foi aberto contra Rívian até o momento.

