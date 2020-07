‘Mãe no papel da vampira lésbica’ · .

René Junior (David Lucas) fará um pedido espinhoso para René (Dalton Vigh) em Fina Estampa. Depois que o segredo de Tereza Cristina (Christiane Torloni) vier à tona, o filho caçula da família Velmont temerá não aguentar o temperamento da mãe e pedirá para que o chef de cozinha volte a morar na mansão. As cenas estão previstas para irem ao ar no próximo dia 21 na trama de Aguinaldo Silva.

“Volta pra casa. Mas não pensa duas vezes… Depois de eu ter passado esses filmes de terror aqui, com o direito à minha mãe fazendo o papel da vampira lésbica de Sodomia, sabe?”, dirá o irmão de Patrícia (Adriana Birolli). Ele temerá que a megera fique louca depois da imprensa divulgar que ela é filha da empregada dos Siqueira Buarque.

O dono do Brasileríssimo não dará bola para o exagero do personagem de David Lucas e, de cara, recusará as suplicas do herdeiro mais novo: “Eu não moro mas, por exemplo, eu não fiz o omelete de presunto e queijo que você tanto gosta?”, questionará o chefe de cozinha.

“Isso é só até a dona Tereza Cristina Valdez aparecer”, retrucará o menino. O ex-patrão de Crô (Marcelo Serrado) alertará para que o amigo de Carol (Bianca Salgueiro) não repita o novo sobrenome da mãe pela mansão.

“Até parece que as coisas vão se resolver assim tão facilmente. Eu não vou aguentar essa barra. É só uma questão de tempo até todo mundo se acostumar que ela é filha da empregada e voltar a ser a chata de antes. Vai ser pro nosso bem”, insistirá mais uma vez o caçula de Tereza Cristina. Vencido pelo cansaço, René fará uma promessa perigosa para o filho: “Tá bom, eu prometo que eu vou pensar no assunto”.

