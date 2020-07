Maior artilheiro da história da Premier League se derrete por jovem do United e prevê: ‘Pode quebrar meu recorde’

Maior artilheiro da história da Premier League, Alan Shearer está de olho na nova geração.

Nesta quinta-feira, o lendário atacante do Newcastle United não poupou elogios a Mason Greenwood.

