Mais de 10 milhões do meio rural receberam auxílio emergencial

Nesta terça-feira, 28 de julho, o governo informou que, ao todo, 10,3 milhões de brasileiros do meio rural receberam o auxílio emergencial. Contando com toda a população do país, o benefício teria sido pago a cerca de 66 milhões de pessoas.

Entre os beneficiários do meio rural que alegaram atividade profissional de Agricultura/Pecuária e Extrativismo/Pesca, 2.913.946 trabalham diretamente em atividades rurais.

Você Pode Gostar Também:

Com a Medida Provisória 957/2020, foi criado crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania para ações sobre segurança alimentar e nutricional. Foi criado pelo governo o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para incentivar a agricultura familiar durante a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, foi destinado para a Companhia Nacional de Abastecimento (Cobab) um total de R$ 220 milhões. O governo também relaciona a dotação de R$ 150 milhões para termos de adesão de compras de alimentos de agricultores familiares, R$ 130 milhões para a modalidade PAA Leite, possibilitando compra de leite in natura de laticínios de agricultores familiares do semiárido do Brasil. Após ser processado, o leite é enviado às entidades.

O governo estima que cerca de 85 mil famílias de agricultores foram beneficiadas pelas medidas. Além disso, também estima que foram beneficiadas 12,5 mil entidades e 11 milhões de famílias que recebem os alimentos.