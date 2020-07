Mais de 200 mil candidatos se inscreveram no primeiro dia de abertura do Sisu

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2020 começaram na terça-feira (7) e, até as 17h, a página do Sisu registrou 204.611 inscritos, sendo que o total de inscrições chegou a 389.758. É que os candidatos podem escolher até duas opções de curso, que são contadas, cada uma, como inscrição. Nesta edição, são ofertadas 51.924 vagas em 1.542 cursos de 57 instituições públicas de educação superior.

As inscrições no Sisu estão abertas até 23h59, desta sexta-feira (10). Podem se inscrever os candidatos que fizeram o Enem em 2019 e obtiveram nota maior que zero na redação, desde que não tenham participado do exame na condição de treineiro.

Para se inscrever, basta acessar o site do Sisu. O candidato deve utilizar o mesmo login cadastrado no portal de serviços do governo federal (acesso.gov.br). Assim que acessar o sistema do Sisu, o candidato pode acompanhar a classificação parcial obtida a cada divulgação da nota de corte, que é realizada uma vez por dia. O candidato pode alterar suas opções de inscrição quantas vezes desejar, até o final do período de inscrições.

Distribuição de vagas em cada estado

A oferta de vagas para o Sisu se dá por meio de adesão voluntária das instituições públicas. No segundo semestre, quando a oferta é sempre menor, o número de vagas e instituições, geralmente diminui com relação à primeira edição do ano.

Os três estados com maior número de vagas ofertadas nesta edição do Sisu são: Rio de Janeiro, com 11.407 vagas; Minas Gerais, com 7.762; e Bahia, com 5.457. Confira a quantidade de vagas distribuídas por estado:

Sisu – segundo semestre de 2020