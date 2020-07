Mais um Corinthians x Palmeiras para a história, Gre-Nal fora de Porto Alegre e sete momentos da temporada da NBA

QUARTOU COM MUITOS JOGOS!

O mundo do esporte está retornando… Então chega mais para saber tudo que está acontecendo aqui no ESPN.com.br.

Corinthians x Palmeiras. O clássico já na 1ª rodada de retomada do futebol paulista. E esse vai ser mais um dérbi a entrar para a história. O ESPN.com.br falou de alguns deles.

Grêmio x Internacional. Não é só em São Paulo que um clássico vai acontecer na 1ª rodada da retomada de alguns estaduais. No Gaúcho, o Gre-Nal será realizado em Caxias do Sul, já que Porto Alegre foi vetada por fatores de segurança com o coronavírus. O ESPN.com.br rememora clássicos fora da capital gaúcha.

Você se lembra de tudo o que aconteceu nesta temporada da NBA? O ESPN.com.br refresca a memória.

“Com 26,5 milhões de euros, eu iria buscar Mourinho, Ancelotti, quase o Guardiola, Allegri, alguma dessas grandes figuras míticas do futebol europeu”, Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica sobre Jorge Jesus

Em 1980, nascia Dirk Kuyt. O holandês fez história pela seleção do país e também em várias equipes, como Liverpool, Fenerbahce e Feyenoord. Na carreira, Kuyt fez 321 gols.

Kuyt e Robben, orgulhosos do terceiro lugar em 2014 Getty Images

Ainda não decorou a programação provisória? Todos os programas direto de casa!

11h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

12h00 – ESPN Brasil – BB Debate

13h00 – ESPN Brasil – Futebol no Mundo

18h15 – ESPN Brasil – Futebol na Veia

20h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

23h30 – ESPN Brasil – Linha de Passe AO VIVO pós-rodada

Mais um clássico do cinema para você! Comédia de 2005 com Martin Lawrence, “A Hora da Virada” está disponível para você ver quando e onde quiser no ESPN App!

Seis jogos ao vivo!

Quarta-feira recheada nos canais ESPN! A ESPN Brasil traz Manchester United x West Ham (14h) e Liverpool x Chelsea (16h15). Na ESPN, tem West Bromwich x QPR (15h30). E a ESPN 2 traz rodada tripla do MLS is Back Tournament: Real Salt Lake x Sporting Kansas City (10h), FC Cincinnati x New York Red Bulls (21h) e Colorado Rapids x Minnesota United (23h30). Você também pode ver os jogos no ESPN App!

*horários de Brasília