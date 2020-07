Maisa ‘ressuscita’ Gugu Liberato e faz namorado pagar mico em programa · .

Maisa Silva ressuscitou o quadro Gugu na Minha Casa, que fez parte de diversas atrações comandadas por Gugu Liberato (1959-2019), no Programa da Maísa deste sábado (18). A apresentadora colocou o músico Pedro Sampaio e o namorado Nicholas Arashiro para correr atrás de objetos pelas suas casas –ela, claro, tirou onda com a falta de aptidão do rapaz.

A jovem caiu na risada ao desafiá-los a encontrar um colchonete para exercícios. “Nicholas é sedentário, não malha. Olha lá ele caminhando pela casa dele”, brincou a menina. “Ele está pensando que o programa é da ‘minha minha’ e eu já ganhei mesmo”, emendou o humorista Oscar Filho.

O garoto, porém, surpreendeu a todos ao encontrar o item antes do funkeiro. “Ele foi no quarto do irmão dele, o Patrick, ele não treina”, entregou a funcionária do SBT, que assumiu o relacionamento em fevereiro de 2018.

Oscar, aliás, tentou colocar lenha na fogueira ao sugerir que os competidores encontrassem um batom no meio de seus pertences. Maisa, no entanto, não caiu na pilha. “A minha sogra tem muita maquiagem. Eu também tenho algumas coisas na casa dele, só que faz quatro meses que não vou lá. Não sei se ela queimou ou jogou fora”, zoou a atriz.

No fim das contas, Nicholas perdeu a disputa em sua primeira participação no talk show. “Ele não venceu, mas eu posso trazer ele quantas vezes quiser, porque é meu namorado e tem que aparecer no meu programa”, disparou ela, aos risos.

Antes de se despedir, ele ainda deu opinião sobre uma música que Pedro fez especialmente para a comunicadora. “Lógico que não [rola ciúme], eu gostei. Ficou bem feito. Parabéns aí. Dá os direitos para a Maisa ganhar dinheiro”, disparou o estudante.

Confira um trecho da brincadeira no Programa da Maísa

Maisa pedindo look emprestado para sogra no meio do programa #ProgramaDaMaisa pic.twitter.com/DtTTVXwG0k

— Programa da Maisa (@programadamaisa) July 18, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução