Manchester City fica perto de pagar mais de R$ 270 milhões por ex-Chelsea

O Manchester City está perto de chegar a um acordo com o Bournemouth por Nathan Aké, fontes informaram à ESPN.

Os Cherries, que acabaram de ser rebaixados da Premier League, estão procurando fazer caixa com o holandês, e o atual vice-campeão da primeira divisão está perto de um acerto por um valor cerca de 40 milhões de libras (R$ 271 milhões na cotação atual) com um 1 milhão de libras (R$ 6,8 milhões) em bônus.



Pep Guardiola estava interessado em contratar Harry Maguire no último verão como substituto de Vicent Kompany, mas agora está perto de preencher o espaço com Aké. O Chelsea tinha uma cláusula de recompra no acordo em que vendeu o jogador ao Bournemouth em 2017, mas fontes disseram à ESPN que eles não estão interessados em um acordo para recontratar o seu ex-atleta.

O defensor de 25 anos fez 121 partidas pelo Bournemouth, depois de se transferir do Chelsea, incialmente em empréstimo, em 2016. Ele soma 13 atuações pela seleção holandesa.

City mexeu-se rapidamente para solucionar seus problemas, sendo que também chegou a um acordo pelo meia-atacante Ferrán Torres, do Valencia. O jogador de 20 anos é esperado para ser confirmado assim que passar por exames médicos.

A chegada de Aké irá adicionar mais dúvidas sobre os futuros de Nicolás Otamendi e John Stones. A dupla ficou atrás na disputa com Eric García desde o retorno do futebol e tem sido ligada a mudanças.

Fontes informaram à ESPN que o diretor de futebol do clube, Txiki Begiristain, está aberto para acrescentar outro zagueiro no elenco, mesmo se Aké chegar. Kalidou Koulibaly, do Napoli, Pau Torres, do Villarreal, e Rúben Dias, do Benfica, estão entre os nomes na tela.