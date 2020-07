Manchester City x Bournemouth | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Craque do City não joga

Informações adicionais: o gênio Pep Guardiola segue sem o atacante Sergio Agüero, lesionado, mas conta com o retorno de Ilkay Gundogan e João Cancelo, que se recuperaram de problemas físicos.

Informações adicionais: o promissor Eddie Howe também deve contar com algumas ausências para o duelo no Etihad Stadium: Steve Cook e Adam Smith, ainda não estão confirmados, enquanto Charlie Daniels, Chris Mepham e Simon Francis, lesionados, não jogam.

É fã de esporte e não conhece a plataforma DAZN? Não perca mais tempo! Assista sua modalidade favorita a qualquer momento. Clique no link para se cadastrar.

Do outro lado, o Bournemouth vive um péssimo momento – embora tenha metido 4 a 1 no Leicester na última rodada da Premier League. Em seus últimos 10 jogos (incluindo de antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus), o time acumulou sete derrotas, dois empates e apenas um triunfo, o que o fez ‘colar’ definitivamente na zona de rebaixamento, com 31 pontos. Agora, os Cherries precisam vencer e ainda torcer contra os seus adversários: Watford e o West Ham, com 34 pontos, são os primeiros fora do Z3 da liga inglesa.