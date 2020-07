Manchester City x Newcastle | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Maestro do City retorna

Onde assistir: O jogo será transmitido ao vivo pela plataforma DAZN. Para quem já é assinante, basta acessar o site ou o app da empresa e para quem ainda não tem conta, o DAZN disponibiliza 30 dias grátis. Clique no link para se cadastrar.

Informações adicionais: Após poupar alguns jogadores contra o Southampton, Guardiola deve voltar com sua formação considerada titular, incluindo Kevin de Bruyne, apontado por muitos como o grande craque da edição. A única ausência de peso é a do centroavante Sergio Agüero, que dificilmente retornará aos gramados ainda nesta Premier League: o jogador sofreu uma ruptura no menisco do joelho, e terá sua volta trabalhada pensando na Champions.

Informações adicionais: Os Magpies têm uma lista considerável de baixas para este compromisso: Lejeune, Clark, Sean Longstaff e Isaac Hayden estão no departamento médico e não terão condições de jogo. No comando do ataque, Dwight Gayle e Joelinton brigam por posição, mas a má fase do brasileiro deve privilegiar a titularidade do primeiro.