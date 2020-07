Manchester United fica perto de ‘roubar’ fenômeno de 600 gols do City que já foi comparado a Kane

[ad_1]



O Manchester United está perto de garantir uma vitória sobre o Manchester City fora de campo. Os Diabos Vermelhos devem acertar nos próximos dias com um jovem revelado pelo rival, que já anotou 600 gols na base e foi comparado a Harry Kane, artilheiro do Tottenham e da seleção da Inglaterra.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O nome do garoto é Charlie McNeill. Tem 16 anos e passou os últimos seis com a camisa do City, onde conquistou títulos, empilhou centenas de gols e atraiu interesse de muitos clubes interessados. Além do United, especula-se que RB Leipzig, Leeds United e Wolverhampton também o queriam.

McNeill deixou o City há seis semanas, conforme postou em suas redes sociais. O garoto rejeitou um contrato profissional oferecido pelo clube dirigido por Pep Guardiola e agora está livre no mercado. A tendência, segundo o Daily Mail, é que ele feche com o Manchester United.

Veja abaixo alguns lances do garoto:

Pela legislação do país, os clubes precisam se acertar, já que McNeill ainda é menor de idade. É provável, então, que o United faça um acordo financeiro com o City, o que a equipe parece disposta a fazer, já vislumbrando o sucesso que o atacante possa fazer em Old Trafford.

De acordo com o Daily Mail, o jovem é algo de muitas comparações. Pelos chutes potentes e gols de fora da área, há quem veja semelhança em Steven Gerrard e Paul Scholes, ícones do futebol inglês. Já pelo faro de gol e presença de área, Harry Kane é lembrado.

Na última temporada, Charlie McNeill anotou 110 gols e deu 38 assistências em 72 jogos da Premier League da sua categoria. O City foi o campeão, batendo o Chelsea na final.