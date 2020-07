Manchester United planeja investida por jovem zagueiro do Villarreal

O Manchester United monitora a situação do zagueiro Pau Torres, do Villarreal, como possível novo reforço do time.

Segundo o jornal The Times, os Red Devils planejam uma investida pelo defensor de 23 anos já nesta janela de transferências.

Torres foi criado na base do Villarreal e jogou a temporada 2018/19 emprestado ao Málaga, onde se firmou como titular. Na atual temporada, quando retornou à sua equipe de origem, também foi peça importante do sistema defensivo.

Entre LaLiga e Copa do Rei, o espanhol fez 34 jogos e marcou dois gols. O Villarreal terminou o campeonato nacional na 5ª posição, com vaga para a Liga Europa.