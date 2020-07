Manchester United pode fazer investida por atacante do Barcelona

De acordo com informações do jornal The Athletic, o atacante francês é tido como um ‘plano b’ para o clube inglês, que estaria disposto a investir cerca de 60 milhões de euros (R$ 362 milhões na cotação atual) para tê-lo no plantel de Ole Gunnar Solskjaer na próxima temporada.

Ousmane Dembélé começou sua carreira no futebol francês. Em 2016, o atacante foi contratado pelo Borussia Dortmund e encantou o mundo. No ano seguinte, ele fechou com o Barcelona para consolidar sua carreira, no entanto, ele nunca conseguiu atender as expectativas no time culé. Hoje, aos 23 anos, ele faz parte da lista de ‘negociáveis’.

